Stoch’dan skandal

Stoch ülkesinin salı günü Dünya Kupası Elemeleri’nde Liechtenstein ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçtan önce bir skandala imza attı.





Bu maçın 4 gün öncesinde G Grubu’ndaki ilk maçında Litvanya ile 1-1 berabere kalan Slovakya’da, Stoch ve 3 arkadaşının maçın ertesi gecesi, 2 gün sonra milli maça çıkacak olmalarına karşın parti verdikleri belirtildi. Stoch ile birlikte Hamsik, Weiis ve Guede’nin, Bratislava’da bir diskoya gittikleri belirtildi.

Slovak kamuoyunda tepki çeken olayın ardından 4 futbolcuya para cezası verildiği bildirildi. Bu arada Fenerbahçe, Mersin maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Kaynak: Milliyet