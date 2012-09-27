Stancu’ya milli davet

Orduspor'da forma giyen Bogdan Stancu'nun Romanya milli takımına davet edildiği bildirildi.





Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ''Orduspor'un başarılı oyuncusu Bogdan Stancu, Romanya milli takımına davet edildi'' denildi.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





''Stancu, Romanya milli takımının 12 Ekim tarihinde İstanbul'da Türkiye ile yapacağı milli maç ve 16 Ekim'de Hollanda ile Bükreş'te yapacağı milli maçlar için davet edildi. Romanya Futbol Federasyonu tarafından Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen'e gönderilen yazıda, Stancu için izin istendi. Türkmen, Stancu'nun Romanya milli takımına gitmesi için izin verdi.''