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Srebrenitsa anneleri AİHM'ye başvurdu

Srebrenitsalı anneler, 1995'te yapılan soykırıma ilişkin Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin "BM'nin yargı dokunmazlığı olduğu" yönündeki kararını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı.

12 Ekim 2012 Cuma 10:15
Srebrenitsa anneleri AİHM'ye başvurdu

Strasbourg'daki AİHM binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde soykırım kurbanlarının resimlerinin bulunduğu pankartlarla gösteri düzenledi. Grup adına açıklama yapan Srebrenitsa ve Jepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subaşiç, "Her ayın 11'i bize Temmuz'un 11'ini hatırlatır. Bu tarihte bizim sevdiklerimiz katledildi. O yüzden davayı da 11 Ekim'de açıyoruz" dedi. Subaşiç, bu davanın peşini bırakmayacaklarının altını çizerek, açılan davanın kendileri aleyhine sonuçlanması durumunda bile, annelerin adalet arayışının bir simgesi olarak tarihe geçeceğini ifade etti. Subaşiç, "Srebrenitsalılar adaletten başka bir şey istemiyor" diye konuştu.

AİHM'ye grup adına başvuruyu yapan Avukat Dr. A. Hagedorn da yaptığı açıklamada, soykırım kurbanlarının yakınlarından olaşan 6 bin kişiyi temsilen AİHM'ye geldiklerini belirterek, Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin kararının BM 'ye "mutlak dokunulmazlık" vererek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 'nin 6. maddesini ihlal ettiğini savundu.

Hagedorn ayrıca, söz konusu kararın aynı zamanda sözleşmenin 13. maddesinde yer alan yasal yolların kullanım hakkının ihlali olduğunun altını çizerek, 1946'da imzalanan BM Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi'nde ortaya konan yükümlülüklere rağmen, alternatif yasal çözümler sağlanmasının reddi anlamına geldiğini kaydetti.
Hagedorn, "BM, kendi onurunu koruyamıyorsa insan haklarını koruyan bir örgüt nasıl olabilir" dedi. Avukatlar, daha sonra başvuru dilekçesini AİHM'ye verdi.
 

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