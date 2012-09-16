Spor Toto 2. Lig’de haftanın görünümü

Spor Toto 2. Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Alanyaspor-Ofspor..................................( 2 - 0 )
Gaziosmanpaşaspor-Körfez Futbol Kulübü.............( 2 - 2 )
Yeni Malatyaspor-Eyüpspor..........................( 0 - 0 )
Balıkesirspor-Anadolu Selçukluspor.................( 0 - 0 )
Denizli Belediyespor-Bayrampaşaspor................( 2 - 3 )
Kızılcahamamspor-Kırklarelispor....................( 3 - 1 )
Tokatspor-Çamlıdere Şekerspor......................( 1 - 0 )
Altay-İnegölspor...................................( 1 - 0 )
Kırmızı Grup
İstanbul Güngörenspor-Bandırmaspor.................( 1 - 4 )
Tarsus İdmanyurdu-Sarıyer..........................( 2 - 2 )
Polatlı BUGSAŞ Spor-Giresunspor....................( 1 - 0 )
Ünyespor-Sakaryaspor...............................( 3 - 2 )
Çankırıspor-Kahramanmaraşspor......................( 0 - 3 )
Turgutluspor-Nazilli Belediyespor..................( 0 - 2 )