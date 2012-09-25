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Sperm bankasında skandal

Kopenhag Danimarkalı Sperm Bankası Nordisk Cryobank'ta NF1 adlı çok ciddi kalıtsal hastalığı olan 7042 kod adıyla bilinen bir donörün spermlerinin 43 kişiye satıldığı ortaya çıktı.

25 Eylül 2012 Salı 16:05
Sperm bankasında skandal

Sperm Bankasının Kopenhag’ın Frederiksberg semtindeki şubesinden dağıtımı yapıldığı belirtilen söz konusu hastalıklı spermleri, donörün 2004 ve 2006 yılları arasında sattığı ve bankanın da bu spermleri 2006 yılına kadar çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara sattığı belirtildi.

Danimarka genelinde 14 ayrı kliniğe satılan spermlerden 43 çocuk dünyaya geldi. İsveç ve Norveç’te 10 yakın hastalıklı çocuk olduğu vurgulandı.

TÜRK MÜŞTERİLERİ DE VAR

Türkiye’den de birçok müşterisi olan sperm bankasından çocuk sahibi olan Türklerinde olduğu ifade edildi.

Bu skandalın ortaya çıkması üzerine Nordisk Cyrobank Genel Müdürü Peter Bower Milliyet Kopenhag bürosuna gönderdiği mail’de, adı geçen olayda Türk sperm alıcılarının söz konusu olmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu yazdı.

Bower, spermlerin doğum kliniklerine verildiğini ve bu kliniklerde ne kadar Türk müşterisinin olup olmadığının onların istatistiklerinden araştırabileceğini kaydetti.

Türkiye’de geçtiğimiz mart ayında hükümet tarafından yasaklanıncaya kadar çok sayıda Türk’ün Danimarka’daki sperm bankasından sperm alarak çocuk sahibi oldukları bildirildi.

KLİNİĞİN İHBARI DİKKATE ALINMADI

Danimarka’da bir doğum kliniğinin 2009 yılında sperm bankasına başvurarak, satılan spermlerden birinin NF1 hastalığı taşıdığını uyardığı belirtilirken sperm bankasının herhangi bir girişimde bulunmadığı gibi adı geçen donörü de haberdar etmedi.

Nordisk Cyrobank’tan yapılan açıklamada, Danimarka devlet televizyonunda(DR1)ortaya atılan iddia da adı geçen donör’ün NF1 hastası olmadığı sadece hastalığın taşıyıcısı olduğu ve donörden alınan spermlerin hastalığa neden olma riskinin yüzde 10-12 olduğu belirtildi.

NF1 HASTALIĞI NEDİR?

NF1 (Neurofibromatosis Recklinghausen)doğumla geçen kalıtsal bir hastalık olup 17. kromozomdaki bir hatadan kaynaklanan hastalığın belirtileri ise, ciltte kahverengi lekeler, koltuk altı ve kasıkta benler, vücudun çeşitli yerlerinde kabarıklık ve bezeler, görme sinirlerinde ur oluşması, baş ağrısı ve yorgunluk yapıyor.

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