Söz Yavuz öldü mü? Tolga Sarıtaş diziden mi ayrıldı

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinden Tolga Sarıtaş ayrıldı mı? Son sahnede Yavuz karakterine kamyon çarpması sonucu Yavuz ortalıkta görünmüyor. Söz Yavuz öldü mü diziden mi ayrıldı.

Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Yavuz komutan diziye ölerek veda mı edeecek. Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran dizi yine nefesleri kesen bir sahneyle ekrana geldi. Star TV ekranlarında pazartesi günü ekranlara gelen dizide Yavuz karakteri ölecek mi diziden mi çıkacak. Sizler için araştırdık.

Söz dizisinde Yavuz karakteri ölmeyecek. Tolga Sarıtaş dizinin başrolü olarak 1 sezon daha Ay Yapımla sözleşme imzaladı. Ancak sürpriz yapmayı seven yapım 1 bölüm göstermeyebilir. Söz kaldığı yerden 9 ekimde devam edecek.