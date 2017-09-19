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Söz Keşanlı öldü mü? Görkem Sevindik Söz dizisiden neden ayrıldı

Reytingleri alt üst eden Söz dizisinde beklenmeyen ölüm. Söz dizisinde Keşanlı rolünü oynayan Görkem Sevindik ölerek diziye veda mı etti. Görkem Sevindik Söz dizisinden neden ayrıldı.

19 Eylül 2017 Salı 11:16
Söz Keşanlı öldü mü? Görkem Sevindik Söz dizisiden neden ayrıldı

Yeni sezona bomba gibi bir bölümle başlayan Söz dizisinde ayrılık mı var? Söz dizisinde rol alan Görkem Sevindik son tanıtım fragmanına göre ölüyor mu. Yayınlandığı günden beri sosyal medyada ve televizyonda en çok izlenen dizi olan Söz dizisinde beklenmedik ayrılık haberi geliyor. Söz 14. bölüm ilk tanıtım fragmanında Keşanlı karakterine can veren Görkem Sevindik'in yanında bomba patlayarak şehit olduğu görülüyor.

Söz Keşanlı öldü mü?

Söz dizisinde Keşanlı rolüyle rekorlar kıran yakışıklı oyuncu diziye veda ediyor. Reytingleri sallayan dizide daha önce Çağdaş Atakan Arslan diziden ayrılmıştı. Oyunculuk karakterine Kurtlar Vadisi Pusu'da Çakır'ın oğlu Pusat'ı canlandıran yakışıklı oyuncu en çok aranan oyuncular arasında yer alıyor. Yeni sezonda Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle adı da geçen Keşanlı diziye veda ettikden sonra bir sürpriz olmazsa bu diziye dahil olacak. 

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