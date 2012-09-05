Söz Bordo bereliler'de !

Strateji değiştiren ve önce Şemdinli, ardından da Beytüşşebap'a kitlesel saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya sert karşılık geliyor. Hükümet, bölgede demokrasinin kazanımlarını kaybetmeden, terörle mücadelede sert askeri önlemleri hayata geçiriyor. Başbakan Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in önceki gün yaptığı 3 saatlik "en uzun görüşmenin" ardından atılacak adımlar netleşti. Erdoğan'a yakın bir isim YAŞ atamalarıyla bölgeye gönderilen yeni komuta kademesinin rolüne işaret etti ve sonuçların yakında alınacağını belirtti. ÖZEL



HAREKÂT TÜMENE VERİLDİ

Kritik atamalar Şırnak-Hakkâri hattında yoğunlaşıyor. Komutan atamaları dağ ve komando okullarında görev yapmış deneyimli isimler arasından seçildi. Bölgedeki komutanlar profesyonel askerleri eğiten birimlerden gönderildi. Komutanlarla birlikte bölgeye daha fazla profesyonel güç gönderilecek. Bordo Berelilerin sahada artık daha etkin rol oynayacağının altı çizildi. Hava destekli nokta operasyonlar ve Kazan Vadisi operasyonu benzeri hamlelere ağırlık verileceği belirtildi. Ağustos'taki YAŞ atamalarında en dikkat çeken isim 2. Ordu Komutanlığı'na getirilen Orgeneral Galip Mendi oldu. Mendi, Irak ve Suriye sınırından da sorumlu olan 2'inci Ordu Komutanlığı'na atandı. Mendi, Org. Özel'in güvendiği komutanlardan olmanın yanısıra özel kuvvetlerin kurucularından birisi olarak da tanınıyor. Bu arada Jandarma Özel Harekat Taburlarının Şırnak'ta bulunan 23. Sınır Tümen Komutanlığı'nın emrine verildiği ve tümene Atak helikopteri desteği yapıldığı öğrenildi. Hakkari'nin sorumluluğu da tecrübeli bir generale verildi. Isparta Dağ ve Komando Okul Merkez Komutanı Tümg. İsmail Metin Temel, Hakkari-Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na atandı. Kritik illerden biri olan Hatay'a da Ağrı'da görev yapan Tuğg. Hakan Atınç getirildi. Bölgedeki komutanlar ise operasyonları karakollardan sevk ve idare etmeye hazırlanıyor. Org. Özel'in bölgedeki komutanlara kesin talimat göndererek, "Karakollarda erlerle birlikte kalın" dediği öğrenildi.



HAŞİMİ İLE 1.5 SAAT BÖLGEYİ GÖRÜŞTÜ

Başbakan Tayyip Erdoğan, PKK saldırılarının arttığı ve akil adamlar inisiyatifinin harekete geçtiği dönemde Başbakanlık'ta sürpriz bir isimle görüştü. Erdoğan, bölgenin önde gelen siyasetçilerinden Haşim Haşimi ile Başbakanlık Merkez Bina'da bir araya geldi. Başbakan bölgeyi yakından tanıyan Kürt siyasetçi Haşimi ile 1,5 saat görüştü. Erdoğan'ın Haşimi'nin bölge izlenimlerini dinlediği, neler yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişi yaptığı belirtildi.



TARHAN OLAYININ TAKİPÇİSİYİZ

Başbakan Erdoğan, PKK tarafından kaçırıldığı belirtilen AK Parti Hakkâri İl Başkanı Mecit Tarhan'ın kardeşi Ramazan Tarhan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Üzüntülerini ileten Erdoğan'ın Tarhan'a olayın takipçisi olduklarını ve devletin tüm kurumların tarafından gereken her şeyin yapıldığını belirttiği öğrenildi. Erdoğan'ın dün öğle saatlerinde geldiği Başbakanlık Merkez Bina girişinde 5 dakika makam aracından inmeyerek bu görüşmeyi yaptığı belirtildi. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Abdülmecit Tarhan'a ulaşmak için 'Olayın takipçisi' olduklarını belirtti. Erdem, " Devlet kurumları olayı takip ediyor. Ailesinin CHP'den yardım istemesi söz konusu değildir" dedi.