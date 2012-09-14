Soylu’dan Demirel’e sert eleştiri !

AK Parti'ye geçen eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hala günlük politikanın içinde yer almasına tahammül edemediğini söyledi.

AK Parti'ye üyeliği sonrası Vatan gazetesine konuşan Süleyman Soylu, Demirel'in akil adam olmadığını iddia ederek, "Demirel’le siyasal bütünlüğüm yok. Dünyaya aynı bakmadığımız çok açık. İçimde Demirel’le ilgili iyi bir şey yok" dedi.

Eski Başbakan Tansu Çiller'e ise, her zaman saygısının devam ettiğini dile getiren Süleyman Soylu şunları söyledi: "Sayın Çiller’e olan sevgim saygım,-siyaset yaptığımız dönemde de, dışında da farklı düşündüğümüz konular olsa da-, her dönem kendisini tekrar etmiştir. Çiller’i totalde iyi noktada görürüm".

"AK PARTİ İKİNCİ YÜKSELİŞ DÖNEMİNDE'

AK Parti’nin ikinci yükseliş döneminde olduğunu iddia eden Süleyman Soylu, “Bu döneme en ufak katkımız olursa bahtiyar olurum” dedi.