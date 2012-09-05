Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Soylu:AKP'de olmaktan onur duyuyorum

Başbakan Erdoğan bugün hem partili arkadaşlarına, hem de Türkiye’ye bir sürpriz yapacak

05 Eylül 2012 Çarşamba 14:54
Soylu:AKP'de olmaktan onur duyuyorum

 

AK Parti yeni yol haritasını belirlemek için bugün Genel Merkez'de büyük bir istişare toplantısı yapacak. 30 Eylül'de büyük kongreye hazırlanan AK Parti'nin MKYK ve MYK'da kapsamlı bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Partisinin yeni vizyonu için kurmaylarının görüşlerini alan Başbakan Erdoğan, bugünkü genişletilmiş grup toplantısında da hem milletvekillerinin hem de kurucu üyelerinin görüşlerini alacak.


Ancak hem grup toplantısına katılacak isimleri, hem de Türkiye'yi bugün bir sürpriz bekliyor. Erdoğan, toplantıya yalnız katılmayacak. Yanında bir süre önce AK Parti çatısı altında siyaset yapması konusunda el sıkıştığı Süleyman Soylu da olacak.

Kamuoyu, Soylu'nun partiye katılımını Eylül ayı sonunda bekliyordu. Ancak Erdoğan katılım sürecini fazla uzatmanın anlamsız olduğunu düşünerek bugün Demokrat Parti'nin eski liderine AK Parti rozeti takmaya karar verdi.

SOYLU KATILIM İÇİN NELER DEMİŞTİ?

Daha önce Erdoğan ile AK Parti çatısı altında siyaset yapma hususunda el sıkışan Süleyman Soylu, görüşme sonrası kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştı:

"Başbakanımıza huzurunuzda yakın tarihte görmediğim, örneğine de çok rastlamadığım samimi, içten ve bizim için çok değerli olan daveti için teşekkür ediyorum. Ortaya konulan siyaset vizyonu, bizim için de milletimize hizmet etme imkânı sunmaktadır.

Elbette ki yaklaşık iki aydır kamuoyunun gündeminde olan bu meseleyi konuştuğumuz ve yukarıdaki düşünceleri tam anlamıyla paylaşan birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımıza; talimatına uymakta he rzaman doğruluk gördüğümüz ve bu konuda da bize açıkça yön veren büyük milletimize teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımız ile yaptığımız görüşmede kendilerinin bize duyduğu itimada teşekkür ederek Ak Parti’nin ve milletin emrinde olduğumuzu ifade ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

Allah, milletimizin yolunu açık etsin"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim