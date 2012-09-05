Soylu:AKP'de olmaktan onur duyuyorum

AK Parti yeni yol haritasını belirlemek için bugün Genel Merkez'de büyük bir istişare toplantısı yapacak. 30 Eylül'de büyük kongreye hazırlanan AK Parti'nin MKYK ve MYK'da kapsamlı bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Partisinin yeni vizyonu için kurmaylarının görüşlerini alan Başbakan Erdoğan, bugünkü genişletilmiş grup toplantısında da hem milletvekillerinin hem de kurucu üyelerinin görüşlerini alacak.

Ancak hem grup toplantısına katılacak isimleri, hem de Türkiye'yi bugün bir sürpriz bekliyor. Erdoğan, toplantıya yalnız katılmayacak. Yanında bir süre önce AK Parti çatısı altında siyaset yapması konusunda el sıkıştığı Süleyman Soylu da olacak.



Kamuoyu, Soylu'nun partiye katılımını Eylül ayı sonunda bekliyordu. Ancak Erdoğan katılım sürecini fazla uzatmanın anlamsız olduğunu düşünerek bugün Demokrat Parti'nin eski liderine AK Parti rozeti takmaya karar verdi.



SOYLU KATILIM İÇİN NELER DEMİŞTİ?



Daha önce Erdoğan ile AK Parti çatısı altında siyaset yapma hususunda el sıkışan Süleyman Soylu, görüşme sonrası kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştı:



"Başbakanımıza huzurunuzda yakın tarihte görmediğim, örneğine de çok rastlamadığım samimi, içten ve bizim için çok değerli olan daveti için teşekkür ediyorum. Ortaya konulan siyaset vizyonu, bizim için de milletimize hizmet etme imkânı sunmaktadır.

Elbette ki yaklaşık iki aydır kamuoyunun gündeminde olan bu meseleyi konuştuğumuz ve yukarıdaki düşünceleri tam anlamıyla paylaşan birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımıza; talimatına uymakta he rzaman doğruluk gördüğümüz ve bu konuda da bize açıkça yön veren büyük milletimize teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımız ile yaptığımız görüşmede kendilerinin bize duyduğu itimada teşekkür ederek Ak Parti’nin ve milletin emrinde olduğumuzu ifade ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

Allah, milletimizin yolunu açık etsin"