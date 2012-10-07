Sow’dan muhteşem gol

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş mücdadelesinde Sarı-Lacivertliler Sow'un muhteşem golüyle öne geçti.





13. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattaki ortasını Caner Erkin, kafayla Sow'a indirirken Senegalli oyuncu bekletmeden rövaşatayı vurdu ve McGregor'un koruduğu filenin ağlarını sarstı. Sow'un bu golü akıllara geçen sezonki Galatasaray maçını getirdi. Geçen sezon yine Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Senegalli oyuncu Sarı-Kırmızılı takıma karşı da benzer şekilde bir vuruş yaparak golünün atmıştı.



