Sow’dan kötü haber

İstanbul'a dönen Sow'un çekilen MR'ında sağ arka üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.





Tedavisine başlanan Sow'un Mersin İdman Yurdu maçında riske edilmeyebileceği bildirildi.





Serdar Krasic'in tedavileri devam ediyor





Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Krasic ve Serdar Kesimal'in tedavilerine devam edildiği ifade edildi.





Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını yarın basına kapalı antrenmanla sürdürecek Fenerbahçe, 9 Eylül Pazar günü izin yapacak.





Volkan takımdan ayrı çalıştı





Sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Volkan Demirel, sahada kalecilerin takımdan ayrı yaptığı antrenmana katıldıktan sonra bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde çalışmasına tesislerde devam etti.





Bu arada teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında Sarı-Lacivertliler, pas organizasyonlarının ardından minyatür kalelerin bulunduğu alanda maç yaptı.





Antrenmana, (A) Milli Futbol Takımı kampında bulunan Bekir İrtegün, Caner Erkin, Egemen Korkmaz, Mert Günok, Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal'ın yanı sıra ülke milli takımlarında bulunan Yobo, Kuyt, Stoch ve Meireles katılmadı.



