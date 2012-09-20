Şota: 'Temiz bir sayfa açmak istiyoruz'

Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, ligde 4 haftanın geride kaldığını belirterek, ''Bu hafta rakibimiz olan Eskişehirspor, iyi bir takım. Bu karşılaşmaya iyi bir şekilde hazırlanıp, temiz bir sayfa açmak istiyoruz'' dedi.





Kayserispor, ligin beşinci haftasında sahasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarına Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.





Şota, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin geride kalan ilk dört haftasında istedikleri sonuçları alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.





Takımına çok güvendiğini ifade eden Şota, ''Galibiyetsiz gidiyoruz. Geride kalan 4 maçta 5-6 net gol pozisyonunu değerlendiremedik. Artık 4 maç geride kaldı. İleriye bakmak gerekiyor. Bu hafta rakibimiz olan Eskişehirspor, iyi bir takım. Bu karşılaşmaya iyi bir şekilde hazırlanıp, temiz bir sayfa açmak istiyoruz'' diye konuştu.





Bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten Şota, taraftarlardan takımın arkasında durmasını istedi. Şota Arveladze, takımın en kısa zamanda taraftarların yüzünü güldürecek sonuçlar alacağına inandığını da sözlerine ekledi.