Şota takımından memnun

Kayserispor Teknik Direktörü Shota Arveladze, Orduspor'a yenilmelerine rağmen oyuncularından memnun olduğunu dile getirdi.





Ligde kolay maç olmadığını belirten Arveladze, şunları kaydetti:





''10 kişi kalmak ve mücadele etmek zor. İki gol attık, çünkü Orduspor kolay gol yiyen bir takım değil. Skor 2-1'ken iki net gol pozisyonumuz var. Atsaydık sonuç farklı olabilirdi. Çeviremedik, o da kolay değil. Son 20 dakika pozisyon verdik, normal çünkü geride olan takım bizdik ve riskler aldık. Olmadı, maalesef üzgünüz.''