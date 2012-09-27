Şota: ’’Takım zamanla oturacak ve inşallah daha iyi olacak’’

Şota Arveladze, ''Takım zamanla oturacak ve inşallah daha iyi olacak'' dedi.

Kayserispor, ligin altıncı haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.





Şota Arveladze, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyuncuların antrenmanlardaki hırsından dolayı mutlu olduğu belirterek, şöyle konuştu:





''Son maçtan sonra mutlu olduk. Bir maçla her şey bitmiyor. Oyunculara da onu söyledim, inşallah devamı gelecek. Takımda taşlar yerine oturmaya başladı. Sakatlıklar ve kart cezalarından dolayı oynayan oyuncular sürekli değişiyor. Takım zamanla oturacak ve inşallah daha iyi olacak. İlerleyen haftalarda bunu göreceğiz. Takımda herkes oynamak istiyor. Oyuncularım çok istekliler bu durum beni sevindiriyor.''





Antrenmanı kulüp başkanı Recep Mamur ile genel menajer Süleyman Hurma da takip etti.