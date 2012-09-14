Şota: 'Savaşıp 3 puanı alacağız'

Kayserispor, ligin dördüncü haftasında deplasmanda oynayacağı Orduspor maçının hazırlıklarını Şota yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şota, takımın mili maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiğini belirtti.





Şota, 17 Eylül Pazartesi günü karşılaşacakları Orduspor'un ligin güçlü ekiplerinden olduğunu ifade ederek, ''Deplasmanda Orduspor ile zorlu bir maça çıkacağız. Lige verilen ara dolayısıyla ilk kez bugün tam kadro toplandık. Bu sürede iyi çalıştık. Maça daha 3 gün var. Geride kalan 3 haftada iyi bir oyun sergiledik, ama bunu sonuca yansıtamadık. İnşallah Orduspor maçını kazanarak şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Hedefimiz Ordu'dan güzel bir sonuçla dönüp taraftarımızın yüzünü güldürmek'' dedi.





Kaleci Ertuğrul ise Orduspor karşısında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu dile getirerek, ''Ordu'dan Kayseri'ye puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Takım olarak iyi futbol oynuyoruz, ama bu durumu sonuca yansıtamıyoruz. Ordu'da iyi bir mücadele verip galip gelmeyi hedefliyoruz. Gol atma konusunda ilk üç hafta sıkıntı yaşadık. Bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz'' diye konuştu.





Futbolcu Ömer Bayram da takım olarak galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu belirterek, ''Takım olarak Orduspor maçının çok önemli olduğunu biliyoruz. Maçta savaşacağız ve ligdeki üç puanımızı alarak taraftarlarımıza armağan edeceğiz'' dedi.







