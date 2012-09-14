Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Şota: 'Savaşıp 3 puanı alacağız'

Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Orduspor maçını kazanarak şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.

14 Eylül 2012 Cuma 12:55
Şota: 'Savaşıp 3 puanı alacağız'
Kayserispor, ligin dördüncü haftasında deplasmanda oynayacağı Orduspor maçının hazırlıklarını Şota yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şota, takımın mili maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiğini belirtti.

Şota, 17 Eylül Pazartesi günü karşılaşacakları Orduspor'un ligin güçlü ekiplerinden olduğunu ifade ederek, ''Deplasmanda Orduspor ile zorlu bir maça çıkacağız. Lige verilen ara dolayısıyla ilk kez bugün tam kadro toplandık. Bu sürede iyi çalıştık. Maça daha 3 gün var. Geride kalan 3 haftada iyi bir oyun sergiledik, ama bunu sonuca yansıtamadık. İnşallah Orduspor maçını kazanarak şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Hedefimiz Ordu'dan güzel bir sonuçla dönüp taraftarımızın yüzünü güldürmek'' dedi.

Kaleci Ertuğrul ise Orduspor karşısında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu dile getirerek, ''Ordu'dan Kayseri'ye puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Takım olarak iyi futbol oynuyoruz, ama bu durumu sonuca yansıtamıyoruz. Ordu'da iyi bir mücadele verip galip gelmeyi hedefliyoruz. Gol atma konusunda ilk üç hafta sıkıntı yaşadık. Bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz'' diye konuştu.

Futbolcu Ömer Bayram da takım olarak galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu belirterek, ''Takım olarak Orduspor maçının çok önemli olduğunu biliyoruz. Maçta savaşacağız ve ligdeki üç puanımızı alarak taraftarlarımıza armağan edeceğiz'' dedi.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim