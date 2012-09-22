Şota: ’’Galibiyeti zorla aldık’’

Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Eskişehirspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında, sezonun ilk galibiyetini aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.





Galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini belirten Şota, şunları kaydetti:





''Bu maç bizim için çok önemliydi. Bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Eskişehirspor da iyi, güzel bir futbol oynuyor. Çok kaliteli oyuncuları var. İlk devre onların topla fazla oynamasına izin vermedik ve bulduğumuz pozisyonları da değerlendirerek 2 gol attık. İkinci yarıya iyi başlayamadık ve skor da 2-2 oldu. Golden sonra kendimize gelerek futbolumuzu oynamaya başladık. Oyuncularımın, karşılaşma boyunca gösterdikleri mücadeleden dolayı mutluyum. 90 dakika boyunca çok istekliydiler. Çok mutluyuz, ilk galibiyetimizi zorla aldık.''





Kaleci Gökhan da karşılaşma boyunca özveriyle mücadele eden takımın galibiyeti hak ettiğini ifade etti.



