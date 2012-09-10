Şota’dan mesaj var!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Şota Arveladze, ''Bir kaç maç sonra takım oturmuş olacak'' dedi.





Şota, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 4. haftasında 17 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Orduspor ile oynayacakları maça yerli ve yabancı milli takımlara giden oyunculardan yoksun hazırlandıklarını belirtti.





Milli takımlara giden oyuncuları yakından takip ettiğini dile getiren genç çalıştırıcı, ''Milli oyuncularla telefonla haberleşiyoruz. Ümit milli oyuncular daha fazla forma şansı buldu. Onlar İstanbul'da Hollanda'yı mağlup ettiler. İnşallah A Milli Futbol Takımında bulunan Eren Güngör de mutlu bir şekilde takıma katılır'' dedi.





Lige iyi başlayamayan takımının kısa zamanda toparlanması için yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Şota, ''Orduspor maçına milli takımlara gitmeyen oyuncularla hazırlanıyoruz. Antrenmanda en iyi performansı sergileyen oyuncularıma maçlarda görev vermeye çalışıyorum. Bu sezon takıma 8 yeni oyuncu katıldı. Takımın oturması için zamana ihtiyacımız var. Bir kaç maç sonra takım oturmuş olacak. Antrenmanda iyi çalışan, iyi mücadele ortaya koyan, maçlarda oynar'' diye konuştu.





Şota, Orduspor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetlerini taraftarlarına armağan etmek istediklerini de sözlerine ekledi.