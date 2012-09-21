Şota Arveladze: 'Güvendiğim oyuncularımı oynatıyorum'

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Eskişehirspor'la yarın oynanacak maçın son antrenmanından önce oyuncularıyla yaklaşık 40 dakika süren bir toplantı yapan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımı hakkında bilgi verirken şunları söyledi:

"Eskişehirspor maçı bizim için çok önemli. Orduspor maçından öce hastalanan oyuncularımız iyileşti. Cleyton'un da sakatlığı geçti. Fazla söyleyecek bir şey yok. Sahada konuşmak lazım, gücümüzü sahada göstermek lazım. Ne kadar iyi ya da kötü olduğumuz Eskişehirspor maçında sahada belli olacak. Haftalar geçiyor, ama puan açısından ortaya koyduğumuz futbolun karşılığını alamadık. Bugüne kadar oynadığımız 4 maç içinde en kötü oynadığımız Antalyaspor maçında 30 dakika, Orduspor maçında 10 dakika. Dakikalara baktığımızda o kadar da kötü değiliz. Kaybettiğimiz maçları unuttuk. Futbol, boks ya da tenis gibi bir kişinin yapacağı iş değil. Herkesin herkese yardımcı olarak başarıyı kovalamak lazım. Geldiğim günden beri söylediğim şu; sadece bana ya da bir oyuncuya değil takıma destek olmak lazım. Kayserispor'un bugüne kadar aldığı puanları beğenmeyebilir. Geçen yıl Türkiye kupasını kıl payı kaçırdık. Daha önce bu takım Türkiye Kupası'nı aldı, onları da beğenmeyebilir. Ama, sonuçta bu iş taraftarsız olmuyor. Taraftar varsa, biz de varız. Bana değil, takıma destek olsunlar, bu ekstra güç olur. Taraftar bize destek olursa, işimiz kolaylaşır. Oyuncularımız güveniyorum, genç olsalar da oynatıyorum. Oyuncularımın performansını beğenmeyen olabilir. Ama ben güvendiğim oyuncuları oynatıyorum."