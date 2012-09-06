Sosyal medyada rekor kıran fotoğraf

Kentteki cephanelikte saat 21.15 sularında meydana gelen patlamada 25 asker şehit oldu 9 kişi de yaralandı.

Haber ajansları bölgede olay yerinden ilk görüntüleri geçtiğinde en dikkat edici kare Atatürk heykelinin yangın içindeki görüntüsüydü. Bu kare sosyal paylaşım sitelerinde paylaşım rekoru kırdı.

"ATAM TÜRKİYE YANGIN YERİ"

Şemdinli saldırısından bu yana yaşanan olaylar, 10 askerin Beytüşşebap’ta şehit düşmesi ve ardından Afyon’da 25 askerin şehit olmasıyla sosyal paylaşım sitelerinde "ATAM TÜRKİYE YANGIN YERİ" mesajıyla bu kare paylaşılıyor.