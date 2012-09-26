'Sorunu çözecekse Öcalan'la görüşülür'

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terör sorununu çözecek enstrümanlar arasında Abdullah Öcalan’ın da bulunup bulunmadığına ilişkin bir ayırım yapmadığını belirtti. Ergin, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtladı. Ergin, İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmek istemediğini söyleyerek “Ailesiyle görüşmediği bilgisi doğru değil; zaman zaman görüşüyorlar. Avukatlarıyla ya resmi görevlilerle görüşmüyor” diye konuştu.

‘Oslo tartışmaları içimi karartıyor’

Ergin, “Oslo süreci ile ilgili tartışmalar içimi kanatıyor. Sözüm var diyen herkesin bu konuda bu konu üzerinde siyaset yapmadan, demagoji yapmadan konuşması gerekiyor” dedi.

CHP’lilerin Oslo konusunda aynı anda farklı eleştiriler yaptığını söyleyen Ergin, şunları söyledi:

“Sadece siyaset olsun diye yapılan bu eleştiriler maalesef bu problemin çözümüne katkı sunmuyor. Sadece kısır bir çekişmenin tarafı oluyoruz farkında olmadan. Herkesi sağduyu ile hareket etmeye davet ediyorum. Bir devlet karşı karşıya olduğu bir sorunu çözmek için elindeki enstrümanların hepsini kullanır. Alanda vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak için güvenlik güçlerimiz ihtiyaç duyulan her türlü tedbiri alır, çalışmayı, operasyonu yaparlar. Ama diğer taraftan da bu problemi orta ve uzun vadede kalıcı olarak çözmek için siyaset kurumu, devletin istihbarat birimleri gerekli gördükleri çalışmaları da yaparlar. Bütün bunlar o ülkenin, o milletin geleceği, selameti için yapılan çalışmalardır ve bu çalışmaların bu tür polemiklere kurban edilmemesi gerekir.”

‘Görüşmek bir görevdir‘

Ergin, “Abdullah Öcalan da bu sürecin içine girmeli mi?” sorusuna da “Ayırım yapmıyorum. Yani bu sorunu çözecek tüm enstrümanlar vardır. Değişen şartlara gelişen ortama göre bu entstrümanlardan hangisinin kullanılabileceğine istihbarat birimlerimiz, siyaset kurumu, güvenlik bürokrasimiz oturup karar verirler, hangi enstrümanı kullanacaklarını kararlaştırırlarsa orada kullanırlar. Bunu yapmamaları eksikliktir. Bunu yapmak bir görevdir. Bu ülkeyi, bu milleti, bu illetten kurtarabilmek için gerekli gördüğünüz adımları atmak bir görevdir.”