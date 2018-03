5 Soru 5 Cevapla Haftanın Erkeği

Erkek Profili:

İlhan Bey, 37 yaşında, daha önce hiç evlenmemiş. En uzun ilişkisini üniversite yıllarında yaşamış, 5 sene sürmüş. O dönemde evlilik için erken olduğunu düşünüp ilişkisini bitirmiş, şimdilerde ise evleneceği biri ile tanışamamaktan şikayetçi. Finans sektöründe bir aracı kurumda risk yönetimi başkanı olarak çalışıyor. İş hayatındaki stresi outdoor aktivitelerle dengeliyor; bisiklete binmekten ve trekkingten keyif alıyor.

İlhan Bey'e sorduk:

S: Evleneceğiniz kişide bulmayı umduğunuz özellikler nelerdir?

C: Hiçbir konuda bilgisi olmayıp her konuda fikri olan, "adam gibi adam" lafını ağzına dolamış kadınlardan hoşlanmıyorum. Kültürlü, kendini entellektüel anlamda yetiştirmiş, yeniliklere açık, keşfetmeyi seven kadınlar bana hitap ediyor.

S: Alkol, sigara ve spor hakkındaki düşünceleriniz?

C: Ben yeşilaycı bir ailede yetiştim, eşimin de aynı şekilde alkol ve sigaraya karşı mesafeli olmasını tercih ederim. Kadınların hamilelik gibi bir periyotları da olduğu için bu konuda özellikle hassasım. Spor konusunda ise çok bir beklentim yok, üşengeç ve ağırkanlı olmaması yeterli.

S: Son kız arkadaşınızdan neden ayrıldınız?

C: Son iki senedir 3 ayı geçen bir flörtüm olmadı. Tek bir sebep olmamakla birlikte ortak problem tanıştığım kişilerin merak uyandırmaması, bende saygı uyandıracak bir görüş ya da birikime sahip olmaması. Sıradanlık.

S: Romantik bir sevgili misiniz?

C: Bu soruyu eski kız arkadaşlarımın yanıtlaması daha doğru olur sanırım. Kendime göre jestler yaparım, romantizm çiçek ve çikolatadan daha derin bir mevzu. Önemli bir toplantı esnasında dahi sevgilimin telefonunu açmak, onun söyleyeceklerine öncelik vermek bence ona değer verdiğimi bir çiçekten daha çok gösteriyor.

S: Çocuk sahibi olmak istiyor musunuz? Çocuklu biri ile evlenir misiniz?

C: Karşıma doğru olduğunu düşündüğüm biri çıkarsa olabilir. Ancak herşeyin bir yaşı var, 10 sene içerisinde çocuk sahibi olamazsam 47 yaşından sonra da olmam diye düşünüyorum. Karşı tarafın çocuk sahibi olması konusunu ise açıkçası hiç düşünmemiştim ama aşık olursam neden olmasın?

Not: Verilen isimler ve profiller anonimdir.

Kaynak: www.mymacchiato.com

