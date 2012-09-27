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Sony'den Taşınabilir Şarj Cihazı

Japon teknoloji devi Sony, son dönemde akıllı telefonları ile olduğu kadar mobil cihazlara yönelik aksesuarlarıyla da gündeme geliyor.

27 Eylül 2012 Perşembe 09:45
Sony'den Taşınabilir Şarj Cihazı

İşte Sony’nin yeni nesil taşınabilir şarj cihazları:

Dünyanın teknoloji devlerinde biri olan Sony, mobil dünyadaki etkinliğini her alanda artırmakta  kararlı görünüyor. Japon üretici akıllı telefonlarının ve tablet bilgisayarlarının yanında mobil cihaz aksesuarları ile de gündemde kalmakta kararlı.

Bugün duyurduğu taşınabilir mobil şarj cihazları ile mobil cihazların en büyük sorununa çare bulmayı hedefleyen şirketin daha önce de benzer ürünleri bulunuyordu. Bu kez pil kapasitesini biraz daha artıran Sony, ürünlerini yeni nesil mobil cihazlar ile daha da uyumlu hale getirmiş.

Standart bir USB çıkışı üzerinden mobil cihazlara şarj sağlayan Sony’nin farklı kapasitelerde iki ürünü mevcut. 3500mAh ve 7000mAh kapasiteli Li-ion pilleri ile birbirinden ayrılan cihazların her ikisi de 12.9m inceliğe ve 200g ağırlığa sahip. 500 defaya kadar şarj olabilen ürünler ortalama bir akıllı telefonu yarım saat ile bir saat arasında değişen sürelerde tam olarak şarj edebiliyor.
Her iki model için de içersindeki pil kapasitesinin ne kadarını USB üzerinden aktarabildiği bilgisi verilmiş değil. Daha önceki Sony modellerinde bulunan pilin %50’si USB üzerinden aktarılabiliyordu. Bu ifadeyle 3500mAh kapasiteli model üst düzey bir akıllı telefonu bir kez, 7000mAh kapsiteli modelin ise iki kez şarj edebileceğini söylemek mümkün.

Öncelikli olarak farklı renk seçenekleri ile Japonya’da satışa sunulan cihazlardan 3500mAh kapasiteli model 30$, 7000mAh kapasiteli model ise 90$’lık fiyat etiketine sahip.

 

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