Sonic&All-Stars Racing'e bir yarış tanrıçası

Sumo Digital'ın iOS, Microsoft Windows, Nintendo 3DS, Wii U, PlayStation 3, PlayStation Vita ve Xbox 360 için hazırladığı yeni SEGA oyunu Sonic & All-Stars Racing Transformed'a yeni bir video daha geldi.

Sonic ve dostlarının denizde, karada ve havada yarıştıkları bu yeni oyunda bir karkater daha ortaya çıktı, lakin bu seferki SEGA dünyasından değil, yarış dünyasından.

Üstelik bu karkaterimiz bizlere motor sporlarının ne kadar "çekici" ve "güzel" olacağını da kanıtlar nitelikte, çünkü yeni karkaterimiz Danica Patric.

Eğer motorsporları ile az çok ilgileniyorsanız Danica Patric'in ismini en az bir kere duymuşsunuzdur. IndyCar serisini kazanan ilk bayan yarışçı olma ünvanını elinde bulunduran seksi yarışçı anlaşılan yeni Sonic oyununda da bazı rekorlara imza atacak.



