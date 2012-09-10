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Soner: 'Formamla babamın mezarına gittim'

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Soner, "Benim ve kardeşlerim için büyük fedekarlık yapan babama, iyi futbolcu olacağıma dair sözüm vardı. Trabzonspor'a imza attıktan sonra ilk olarak babamın Ankara'daki mezarına gittim" dedi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 11:55
Soner: 'Formamla babamın mezarına gittim'
Soner Aydoğdu, Trabzonspor Dergisi'ne yaptığı açıklamada hedeflerini ve Bordo-Mavili takıma transfer oluşunu anlattı. Trabzon'un futbol şehri olarak zihninde yer ettiğini belirten Soner, şöyle devam etti: 

"Gençlerbirliği'nde Trabzonspor'a karşı oynadığım maçlarda Avni Aker'ın havası her zaman beni etkiliyordu. Trabzonspor'dan teklif aldığımda düşünmeden kabul etmemin en önemli nedeni bu oldu, diyebilirim." 

Teknik direktörü Şenol Güneş'le çalışmanın gurur verici bir durum olduğunu da anlatan Soner, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Televizyondan izlediğim, kariyerinde dünya üçüncülüğü olan teknik direktörle aynı takımda olmak, adımın Trabzonspor ile anılmaya başladığından beri beni heyecanlandırdı. Geldiğimde benimle özel olarak ilgilendi, bana şehri, taraftarları anlattı. Trabzon'un futboldan beklentileri fazla olan bir şehir olduğunu, taraftarların futbola çok ilgi duyduğunu ve insanların cana yakınlığından bahsetti." 

"Yüzde 70 ile oynuyorum" 

Sezon başı olması nedeniyle performansının yüzde 60–70'iyle oynadığını da vurgulayan Soner, şöyle devam etti: 

"İlerideki haftalarda form grafiğim daha yükseğe çıkacak. Anadolu kulüplerinden büyük takımlara transfer olmak her oyuncunun hedefidir ve ben de Trabzonspor'a gelerek bunu başardım. Avrupa'da top oynama hayalim var. Yanlış anlaşılmasın, Trabzonspor'u basamak olarak görmüyorum. Burada başarılı olup milli takımın değişmez oyuncusu olup daha sonra da Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. İspanya'yı oyun stilime daha uygun görüyorum. Barcelona ise favori takımım." 

"Ölümüne hamsi yiyebilirim" 

Trabzon yemeklerini çok sevdiğini de vurgulayan Soner, "Balığı çok seviyorum ve burada her çeşit balık var. Deniz ürünlerinin tadına bakma fırsatı buldum. Favorim ise hamsi. Hamsiyi ölümüne yerim, diyebilirim" dedi. 

"Babamın yeri ayrı" 

2006'da vefat eden babasının yaşamında çok ayrı bir yeri olduğunu da vurgulayan Soner, bu konuda şunları söyledi: 

"Babam, benim futbol oynamamı, iyi noktalara gelmemi çok isterdi. İki ağabeyim amatör olarak futbol oynadı. Daha sonra ben Gençlerbirliği alt yapısına seçildim. 5 kardeştik ve maddi açıdan zor dönemlerimiz oluyordu. Ablam tıp fakültesinde okuyordu. Babam hem ablamın eğitim masrafını, hem de aileyi geçindirebilmek için kendi dükkanını satarak arkadaşının yanında çalışmaya başladı. Bizim için büyük fedakarlıklar yaptı. Gelinen noktada Trabzonspor gibi büyük bir takımda futbol oynuyorum ve para kazanıyorum. Hayatımda her şey yolunda. Tek eksik babam. Keşke babam bu günlerimi görseydi. Keşke onu rahat bir şekilde yaşatabilseydim. Gol attığımda, (Babam için attım) diyorum. Gol atınca yukarıyı gösteriyorum zaten, belki görüyordur. Zaten benim ahdım ve babama sözüm vardı. Onun için iyi futbolcu olacaktım. Emeklerinin karşılığını verecektim. Trabzonspor'a transfer olarak sözümü tuttum ve imza töreni sonrası benim için hazırlanan formayı alıp ilk olarak babamın Ankara'daki mezarına gittim. O an manevi olarak büyük bir haz duydum." 

"Babam için biriktirdiğim parayla cenazesini kaldırdık"

Soner, futboldan kazandığı ilk parayla ne yaptığıyla ilgili olarak da şunları söyledi: 

"2006 yılında PAF takımda oynadığım dönemde yurt dışında maça gidecektik. Baba, cebimde harçlık, diye tüm imkanlarını zorlayarak 50 euro vermişti. Yurt dışına çıktıktan sonra kulüpten 2 aylık maaş ve yurt dışı primi olan toplam 700 TL aldım. Amacım paranın tamamını babama getirmekti. Babama katkı sağlamak, eve para getirecek olmak bana büyük bir gurur yaşatıyordu. Ancak tam o anda acı haberi aldım. Babam hayatını kaybetmişti. Hayallerim yıkıldı. Döndüğümde kendisine katkı sağlayacağını düşündüğüm parayı cenaze masraflarında kullandık. Sonrasında kazandığım ilk ciddi parayla anneme güzel bir ev aldım. Babam için gerçekleştiremediğim iyi bir hayatı, annem için gerçekleştirmeye çalışıyorum." 
 
 
 
 

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