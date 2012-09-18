Sonbaharın Çılgın Adımları

Dünyanın en çok beğenilen ayakkabı markalarından Steve Madden 2012/2013 Sonbahar/Kış Koleksiyonundaki birbirinden özel modelleriyle yeni sezona merhaba diyor. Doğanın en sıcak renkleriyle bezenmiş dolgu topuklar, sivri burun neon renkli stilettolar ve bilekten bağlı platform topuklu ayakkabılar feminen bir silüet yaratıyor. Sezonun yükselen trendlerinden çivili ve zımbalı modeler ise Steve Madden'ın koleksiyonun ana hatlarını oluşturuyor.