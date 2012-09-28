Bu sezon modada hangi renklerin trendi olduğunu tahmin etmek zor değil aslında. Vitrinlerde kış için hazırlanan tasarımları görüyoruz. Yine de işinizi kolaylaştırıp, sezonun renk trendlerini biraraya getirelim istedik.
Yanık portakal rengi
Hafif kiremit tonuna kaçan portakal rengi, kış sezonunun en sevdiğimiz renklerinden biri olacak. Canlı, parlak turuncuyu yazda bıraktık.
Patlıcan moru
Patlıcan moru rujlar bir süredir zaten modaydı. Patlıcan rengi şimdi de modada en gözde renkler arasına girdi.
Gece mavisi
Bu çarpıcı mavi, yeni sezonda tasarımcıların favorisi. Bu süper doygun renk siyah ile güzel bir kontrast sağlıyor.
Şeftali rengi
Geçen sezon soluk pembe ve pudra ön plandaydı. Yeni sezonda şeftali rengi yeni nötr rengimiz...
Teal mavi
Teal rengi, hafif koyu yeşilimsi mavi bir renk. Cyan (Gökmavi) renginin koyusu. Bu renk, kadife, krep ipek ve saten gibi zengin dokular için güzel bir seçenek. Kış sezonunda bolca teal mavi göreceğiz.
Hardal sarı
Geçen sezonun asit sarısı bu sezon hardal sarı ile yer değiştirdi. Desenlerde ve ikili renk kombinlerinde hardal sarı öne çıkacak.
Venedik kırmızısı
Pas rengi kırmızı kızıl, bu sonbaharın yeni renklerinden biri. Uzun zamandır ortalıkta değildi, iyi ki döndü!
Azur mavi
Şehirde yeni bir turkuaz var! Bu parlak mavi, kışa tazelik ve genç bir ruh katacak.
2012-2013 Sonbahar Kış renkleri
2012-2013 Sonbahar Kış için hazırlıklara çoktan başladık. Peki, yeni sezonun moda renklerinden haberiniz var mı? İşte, sezonun renk trendleri.
Bu sezon modada hangi renklerin trendi olduğunu tahmin etmek zor değil aslında. Vitrinlerde kış için hazırlanan tasarımları görüyoruz. Yine de işinizi kolaylaştırıp, sezonun renk trendlerini biraraya getirelim istedik.