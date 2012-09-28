2012-2013 Sonbahar Kış renkleri

Bu sezon modada hangi renklerin trendi olduğunu tahmin etmek zor değil aslında. Vitrinlerde kış için hazırlanan tasarımları görüyoruz. Yine de işinizi kolaylaştırıp, sezonun renk trendlerini biraraya getirelim istedik.



Yanık portakal rengi



Hafif kiremit tonuna kaçan portakal rengi, kış sezonunun en sevdiğimiz renklerinden biri olacak. Canlı, parlak turuncuyu yazda bıraktık.



Patlıcan moru



Patlıcan moru rujlar bir süredir zaten modaydı. Patlıcan rengi şimdi de modada en gözde renkler arasına girdi.



Gece mavisi



Bu çarpıcı mavi, yeni sezonda tasarımcıların favorisi. Bu süper doygun renk siyah ile güzel bir kontrast sağlıyor.



Şeftali rengi



Geçen sezon soluk pembe ve pudra ön plandaydı. Yeni sezonda şeftali rengi yeni nötr rengimiz...



Teal mavi



Teal rengi, hafif koyu yeşilimsi mavi bir renk. Cyan (Gökmavi) renginin koyusu. Bu renk, kadife, krep ipek ve saten gibi zengin dokular için güzel bir seçenek. Kış sezonunda bolca teal mavi göreceğiz.



Hardal sarı



Geçen sezonun asit sarısı bu sezon hardal sarı ile yer değiştirdi. Desenlerde ve ikili renk kombinlerinde hardal sarı öne çıkacak.



Venedik kırmızısı



Pas rengi kırmızı kızıl, bu sonbaharın yeni renklerinden biri. Uzun zamandır ortalıkta değildi, iyi ki döndü!



Azur mavi



Şehirde yeni bir turkuaz var! Bu parlak mavi, kışa tazelik ve genç bir ruh katacak.