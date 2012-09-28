Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

2012-2013 Sonbahar Kış renkleri

2012-2013 Sonbahar Kış için hazırlıklara çoktan başladık. Peki, yeni sezonun moda renklerinden haberiniz var mı? İşte, sezonun renk trendleri.

28 Eylül 2012 Cuma 16:02
2012-2013 Sonbahar Kış renkleri

Bu sezon modada hangi renklerin trendi olduğunu tahmin etmek zor değil aslında. Vitrinlerde kış için hazırlanan tasarımları görüyoruz. Yine de işinizi kolaylaştırıp, sezonun renk trendlerini biraraya getirelim istedik.

Yanık portakal rengi

Hafif kiremit tonuna kaçan portakal rengi, kış sezonunun en sevdiğimiz renklerinden biri olacak. Canlı, parlak turuncuyu yazda bıraktık. 

Patlıcan moru

Patlıcan moru rujlar bir süredir zaten modaydı. Patlıcan rengi şimdi de modada en gözde renkler arasına girdi.

Gece mavisi

Bu çarpıcı mavi, yeni sezonda tasarımcıların favorisi. Bu süper doygun renk siyah ile güzel bir kontrast sağlıyor.

Şeftali rengi

Geçen sezon soluk pembe ve pudra ön plandaydı. Yeni sezonda şeftali rengi yeni nötr rengimiz...

Teal mavi

Teal rengi, hafif koyu yeşilimsi mavi bir renk. Cyan (Gökmavi) renginin koyusu. Bu renk, kadife, krep ipek ve saten gibi zengin dokular için güzel bir seçenek. Kış sezonunda bolca teal mavi göreceğiz.

Hardal sarı

Geçen sezonun asit sarısı bu sezon hardal sarı ile yer değiştirdi. Desenlerde ve ikili renk kombinlerinde hardal sarı öne çıkacak.

Venedik kırmızısı

Pas rengi kırmızı kızıl, bu sonbaharın yeni renklerinden biri. Uzun zamandır ortalıkta değildi, iyi ki döndü!

Azur mavi

Şehirde yeni bir turkuaz var! Bu parlak mavi, kışa tazelik ve genç bir ruh katacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim