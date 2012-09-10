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Silah arkadaşına gözü yaşlı veda

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Gökhan Öz Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı.

10 Eylül 2012 Pazartesi 16:23
Silah arkadaşına gözü yaşlı veda

 

Beytüşşebap ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Öz, memleketi Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan beldesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Öz'ün naaşı, Ulukışla Devlet Hastanesi'nden alınarak, ambulansla törenin yapılacağı belde meydanına getirildi. Türk bayrağı asılan ambulansın önüne şehidin fotoğrafı da konuldu.

Ambulansın tören alanına gelişi sırasında ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, terör örgütü aleyhine sloganlar attı.

 

Baba Recep Öz, oğlunun tabutu önüne konulan fotoğrafını öperek, ''Hakkını helal et oğlum, onları sevindirmemek için ağlamayacağım'' dedi.

Anne Dürdane Öz de tabuta sarılarak, ''Ben seni böyle mi göndermiştim? Sağ salim göndermiştim, böyle mi gelecektin?'' diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin kardeşi Özlem Öz'ün, ''Düğününü yapacaktık. Düğünün böyle mi olacaktı?'' şeklinde ağlaması, törene katılanları duygulandırdı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Öz'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

LİSEDE ŞEHİT ASKERİ CANLANDIRMIŞ
Şehit Öz'ün 5 yıl önce Çiftehan Çok Programlı Lise'de öğrenci iken 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinliğinde düzenlenen tiyatro oyununda oynadığı ve şehit askeri canlandırdığı ortaya çıktı.

Uzman Onbaşı Gökhan Öz'ün, bir hafta önce bir sosyal paylaşım sitesindeki annesinden hakkını helal etmesini isteyerek bazı mesajları paylaştığı görüldü. Öz'ün paylaştığı mesajları şöyle:

"Anne hakkını helal et şehidineeee. Gene hangi duayı okudun anne.. Vurulduğum yerde güneş açtı anne.. Yinemi ağlıyorsun anne.. Cennetime yağmur yağdı anne..! Anne hakkını helal et şehidineeee."

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