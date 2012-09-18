Son 3 günde 32 terörist öldürüldü

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15-16-17 Eylül 2012 tarihlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Zorgeçit bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda, bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ''teslim ol'' çağrısına, teröristlerin ateşle karşılık verdiği kaydedilen açıklamada, ''Çıkan çatışmada 32 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Dün itibarıyla halkımızın huzur ve sükununu bozmaya çalışan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı son 12 günde 155'e ulaşmıştır'' denildi.

Açıklamada, Hakkari'de terörü önleyici faaliyetlere hassasiyetle devam edildiği bildirildi.