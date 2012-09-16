Son gülen Banvit

Antalya Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk 1:13 dakikası skorsuz geçilirken, Banvit Lucas (3) ve Dusan basketleriyle ilk 2:08 dakikayı 5-0 önde geçti. Farmar ile 2.5 dakika sonra skorla tanışan Efes, Mejia'nın basketine engel olamadı: (7-2, 3d.k). Farmar ve Vujacic (3)'in sayılarıyla son 6:34'de 7-7 ile dengeyi sağlayan Anadolu Efes, Farmar ve Kerem Tunçeri'nin katkılarıyla son 5:34'de 4 sayılık üstünlük yakaladı: (9-13). Ancak mücadeleyi bırakmayan Banvit, Stimac'ın ardından Bajramovic (3)'in basketiyle skorda 14-13 üstünlük yakaladı. Farmar'ın basket faulüyle 7.dakikaya 14-16 üstün giren Efes, İzzet ve Stimac'ın sayılarına Ermal ve Vujacic ile karşılık verdi: (18-20). Son dakika içinde Birkan'ın üçlüğüne Stimac ile yanıt veren Banvit'in çabası yetmedi ve Anadolu Efes ilk çeyreği 23-21 önde bitirdi.





Bajramovic ve Barac Banvit'i ayakta tuttu





Maçın ikinci çeyreği Farmar ve Stimac'ın karşılıklı sayılarıyla başlarken, Serkan'ın 3/3 serbest atışlarıyla Banvit 26-24 öne fırladı. Batista ile skoru dengeleyen Efes, Farmar ile 12.dakikada 26-28'lik üstünlüğü yakaladı. Mejia ve Batista'nın karşılıklı basketlerinin ardından Birkan'ın üç sayılık basketi skoru 28-34'e getirdi. Bajramovic ve Barac'ın sayılarıyla TV molasına girildi: (30-36). Bajramovic ve Lucas'ın hücumdaki gayretleriyle oyunda tutunan Banvit, son 3:50'ye 34-38 geride girdi. Barac (3) ve Birkan ile aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, son 1:43'e 39-43 önde girdi. Vujacic'in serbest atışlarıyla son dakikaya 39-45 önde giren Lacivert-Beyazlılar, Serkan'ın üçlüğüne Birkan'ın sayılarıyla yanıt vererek, ilk devreyi 42-47 önde bitirdi.





Mücadelenin ikinci yarısı Farmar ve Stimac'ın karşılıklı basketleriyle açılırken, Anadolu Efes Birkan, Ermal, Barac ve Farmar'ın sayılarıyla son 6:41 dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: (44-54). Farmar'ın serbest atışlarına Serkan'ın üçlüğü ve Stimac'ın tip basketiyle karşılık veren Banvit, son 5:20'de farkı 7'ye çekti: (49-56). Vujacic'in basket faulüyle 25.dakikayı 49-59 üstün geçen Efes, Şafak'ın üçlüğüne ve Stimac'ın turnikesine çözüm bulamadı: (54-59). Ermal ile skor sıkıntısını çözen Anadolu Efes, Mejia'nın basketinin ardından mola aldı: (56-61). Mola sonrası Urugaylı pivotu Esteaban Batista ve skorer yıldızı Farmar ile skor bulan Efes, Bajramovic ve Serkan'ı savunmada durduramadı: (61-64). Son dakikaya vujacic'in basketiyle giren Anadolu Efes, yıldız oyuncunun basket faulüyle final periyotuna 61-69 önde girdi.





Banvit sonlarda ipi eline aldı





Karşılaşmanınn son çeyreğine 8 sayılık avantajla başlayan Anadolu Efes, Lucas’ın üçlüğüne engel olamadı: (64-69). Mejia’nın basketiyle farkı 3 sayıya çeken Banvit önünde Vujacic 2 kritik atıştan yararlanamadı: (66-69). Üstüste hücumlardan bo dönen Bandırma ekibi, son 6:10’da Lucas’ın 2’de 2’si ile skoru 68-69 yaptı. Kerem Tunçeri’nin üçlüğüyle 34.dakikayı 68-72 üstün geçen Anadolu Efes, Farmar ve Birkan ile pozisyonları değerlendiremedi. Son 4:52’de Stimac ile farkı 2 sayıya indiren Banvit, son 3:45’de Şafak ile skoru dengeledi: (72-72). Üst üste hücumlardan boş dönen taraflar eşitliği son 1:33’de Mejia bozdu: (74-72). Son 1:17’de Farmar’ın pasını değerlendiren genç oyuncu Gökhan Şirin skora denge getirdi: (74-74). Banvit mola sonrası Simmons ile bir dış atıştan yararlanamazken, Stimac son 28.2 saniyede Bandırma ekibini 76-74 öne taşıdı. Anadolu Efes aldığı molanın ardından Kerem Tunçeri kullandığı 3 sayılık atıştan yararlamadı ve Banvit Şafak’ın 2/2 isabetiyle sahadan 78-74 galip ayrıldı. Bandırma ekibi bu sonuçla Rixos Cup 5’ın şampiyonu oldu.





En değerli oyuncu Stimac





Maç sonrası şampiyon olan Banvitspor’a birincilik kupasını Muratpaşa Kaymakamı Fatih Kocabaş verirken, ikinci olan Anadolu Efes’e ise ödülünü Rixos Hotels’in Pazarlama Direktörü Mert Can verdi.Turnuvanın En Değerli Oyuncu seçilen Banvit’in Sırp pivotu Vladimir Stimac’a ödülünü ise Rixos Cup 5’in Danışmanı Doğan Hakyemez verdi.