Son dakikada 'kocaman' hüsran!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Star TV ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanan karşılaşmada Fransız devi Marsilya ile 2-2 berabare kaldı. Fenerbahçe uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada 90 artı 4. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu.



Aykut Kocaman sahaya Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Bekir İrtegün, Yobo, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Alex, Raul Meireles, Mehmet Topuz, Caner Erkin ve Sow ilk 11'ini sürerken konuk Marsilya'nın teknik patronu Elie Baup ise Mandanda, N'Koulou, N'Diaye, Morel, Fanni, Barton, Amalfitano, Kabore, Valbuena, Ayew ve Remy 11 ile maça başladı.



Konuk ekip Marsilya karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. Henüz 1. dakikada Ayew ile gole yaklaşan Marsilya'ya Volkan izin vermedi. Sağdan yapılan ortada Ayew'in kafa vuruşunda Volkan'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direkten döndü.



Rakibine aynı hızla karşılık veren Fenerbahçe 6. dakikada inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Sol kanattan Caner'in ortasında kimsenin dokunamadığı top diğer kanada açıldı. Topu kontrol eden Gökhan'ın ortasında savunmaya çarpan top kaleye yöneldi. Mandanda uzanarak topu çıkardı. Fenerbahçeli futbolcular topun çizgiyi geçtiğini belirterek gol bekledi fakat hakem Ivan Bebek devam dedi.



İlk 15. dakikada oyun üstünlüğünü elinde bulunduran temsilcimiz Fenerbahçe, Alex ile rakip kalede etkili pozisyonlar üretti. Rakip savunmayı sürekli rahatsız eden Sambacı, bu dakikaya kadar istediği bitiriciliği bir türlü yapamadı.



Seyircisininde desteğini arkasını alan temsilcimiz Fenerbahçe adeta ilk yarı bitmeden bir gol bulma çabasıyla Marsilya kalesinde yüklenmeye devam etti. İleri uçta etkili olan sarı-lacivertliler aradığı golü Caner ile buldu.



28. DAKİKA GOL (CANER ERKİN): Hasan Ali ile yaptığı verkaç sonrası sol çaprazdan ceza sahasına giren Caner'in dar açıdan yaptığı vuruş Mandanda'nın bacaklarının arasından ağlara gitti:1-0.



Caner'in güzel golüyle büyük bir şok yaşayan Marsilya, kendi gelemeden kalesinde üst üste Fenerbahçe ataklarını görmeye devam etti.



Mücadelenin kalan dakikaların başka gol olmayınca Fenerbahçe ilk yarıyı Caner Erkin'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.



İlk yarıya olduğu gibi ikinci devreyede atakla başlayan Marsilya beraberlik golüne çok yaklaştı. Soldan Remy'nin yaptığı ortada Ayew'in ayak koyduğu top yan direkten oyun alanına döndü. Bu pozisyonla kalesinde büyük tehlike atlatan Fenerbahçe oyunun hakimiyetini eline geçirmeyi başardı.



Farkı 2'ye çıkartmak için Marsilya kalesine yüklenen Fenerbahçei üst üste tehlikeli pozisyonlar üretmeye devam etti.



İkinci golde ısrar eden Sarı Kanarya'de sahneye çıkan isim son günlerin tartışılan ismi Alex oldu:2-0.



57. DAKİKA GOL (ALEX): Sağ kanattan Mehmet Topuz'un yaptığı ortada Alex'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.



İkinci golü bulduktan sonra oyunun temposunu düşüren Fenerbahçe daha çok orta alanda top tutarak rakibinin hücum etmesine engel oldu.



66. dakikada Aykut Kocaman, Alex'i oyundan alırken yerine Cristian'ı dahil etti.



Zaman zaman F.Bahçe kalesine etkili gelen Marsilya 69. dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanatta Valbuena içeriye ortaladı Fanni vurdu fakat Mehmet Topal topu çizigiden çıkardı.



Farkı azaltmak için Fenerbahçe kalesine yüklenen Marsilya, Vabuena ile farkı 1'e indirdi.



82. DAKİKA GOL (VABUENA): Valbuena orta sahadan çalımlarla geldi ve ceza sahasına girmeden ver-kaça girdi. Ardından aldığı topu yerden kaleye gönderdi ve durumu 2-1 yaptı.



Fransız devi Marsilya ile 2-2 berabare kaldı. Fenerbahçe uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada 90 artı 4. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu