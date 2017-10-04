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Son Dakika Van'da Şiddetli deprem 4 ekim son depremler

Son Dakika Van'da Şiddetli deprem. Saat 21.46'da Van'da Şiddetli bir deprem meydana geldi. Tüm Van'da hissedilen deprem yakın illeride etkiledi. Van'da meydana gelen depremni şiddeti kaç.

04 Ekim 2017 Çarşamba 22:10
Son Dakika Van'da Şiddetli deprem 4 ekim son depremler

Son Dakika Van'da Şiddetli deprem. Saat 21.46'da Van'da Şiddetli bir deprem meydana geldi. Tüm Van'da hissedilen deprem yakın illeride etkiledi. Van'da meydana gelen depremni şiddeti kaç.

Son Dakika Van'da deprem 4 Ekim!

Van Derebey'de saat 21.46'da şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk olarak 4.0 olarak açıklanan depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından revize edilerek 3.8 olarak güncellendi. Van'da deprem tüm vatandaşlar tarafından hissedildi ve korku saldı.

Son güncellemeyle Saat 21:46'da merkezi Van'ın Tusba ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi

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