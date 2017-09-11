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Son Dakika Reza Sarraf Serbest mi bırakıldı? Son durum

Son dakika Reza Sarraf serbest mi bırakıldı. ABD Federal hapishane bürosu kayıtlarına göre Sarraf 9 Eylül tarihinde serbest bırakılmış.

11 Eylül 2017 Pazartesi 00:06
Son Dakika Reza Sarraf Serbest mi bırakıldı? Son durum

Son dakika Reza Sarraf serbest mi bırakıldı. ABD Federal hapishane bürosu kayıtlarına göre Sarraf 9 Eylül tarihinde serbest bırakılmış.

Son dakika ABD'de tutuklu olan REza Sarraf Federal Hapishanesi bürosu kayıtlarına göre 9 eylül cumartesi günü serbest bırakılmış. Sorgulama sistemi üzerinden bakılan sistemde 9 eylülde serbest kaldığı resmen resmi kayıtlara göre alınmış. Tanık koruma programına alınana Sarraf'ın itirafçı oldukdan sonra serbest bırakıldığı iddia edildi.

İşte o kayıt!

Reza Sarraf Son Durum!

Sistemde yazan REza zarrab tutklu bulunduğu sistemdeki cezaevi sistemi doğrusa Zarrab'ın FB ile işbirliğini kabul edip itirafçı olduğu anlamına geldiği iddia edildi. Sistemde yazan Released mahkeme çıkarılmak üzere serbest kaldı açıklamasıyla eş değer olabilir. ABD'deki gazetecilerden açıklama yapması bekleniyor. Dün kefaletle ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkdan sonra Zafer Çağlayan hakkında tutuklanma kararı verilmişti. 

Son Güncelleme: 11.09.2017 00:15
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