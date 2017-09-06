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Son Dakika Muğla'da yangın Menşete ilçesi yanıyor

Son dakika. Muğla'da korkutan yangın.. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında 30'dan fazla evin yandığı duyuruldu. Yangın söndürülme çalışmaları sürüyor.

06 Eylül 2017 Çarşamba 17:15
Son Dakika Muğla'da yangın Menşete ilçesi yanıyor

Son dakika. Muğla'da korkutan yangın.. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında 30'dan fazla evin yandığı duyuruldu. Yangın söndürülme çalışmaları sürüyor. 

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Menteşe ilçesinde yangından 30'dan fazla evin yandığı ve evlerin boşaltılması için bir açıklama yapıldığı duyuruldu. 

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 14.00'da alevlerin yükselmesi sonrası kısa sürede büyüyen yangın için 4 amfibik uçak, 7 söndürme helikopteri, 37 arasöz, 2 dozer sevk edildi. 

Alevlere köylüler de söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

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