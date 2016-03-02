Son Dakika : Mhp Lideri Bahçeli Demirtaş'ın Sur Çağrısını Eleştirdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haberler adlı programdan alınmıştır.



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Son Dakika : Mhp Lideri Bahçeli Demirtaş'ın Sur Çağrısını Eleştirdi.