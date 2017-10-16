Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası

Son Dakika Ankara'da hareketli saatler. Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek'in gözaltına alınıyor iddiası sosyal medyayı salladı. Belediye önünde çok sayıda polis ekipleri sarmış durumda. Ahmet Hakan ve bir çok gazetecinin Gökçek 16 Ekim tarihinde istifa edecek haberlerinden hemen sonra ekiplerin oraya gelmesi sosyal medyayı salladı.

Melih Gökçek gözaltına mı alınacak?

Tüm Ankara'da Melih Gökçek istifa haberleri beklenirken Belediye binası önüne polis ekipleri barikat kurmuş durumda. CHP'li Barış Yarkadaş'ın da Gökçek istifa etmeden önce polis ekipleri etrafını sardı açıklamaları sonrası yaşanan hareketlilik istifa iddialarını güçlendirdi.

Yerine Gelecek isim belli oldu!

Gökçek'in yerine gelecek isim Altındağ Belediye başkanı Veysel Tiryaki olacağı iddia edilmişti.