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Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek

Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek iddiası Ankara kulislerini salladı. CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu Gökçek yarın istifa edebilir dedi.

12 Ekim 2017 Perşembe 22:48
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek

Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek iddiası Ankara kulislerini salladı. CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu Gökçek yarın istifa edebilir dedi. 

Son günlerde istifa edip etmeyeceği oldukça konuşulan Melih Gökçek yeniden gündemde. CHP istanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ankara kulislerinden aldığı bilgiye göre "Yarın Gökçek için zor bir gün olabilir" diyerek Gökçek'in 13 ekim tarihinde istifa edebileceğini söyledi. 

Gökçek için yeni senaryo!

Melih Gökçek için istifa etmeme sebebi "Şu anda istifa edersem, bu kullanılır, muhalefet partileri Ak Parti karşıtları da her türlü suçlamayı gündeme getirir, bana biraz zaman verin" dediğini iddia edildi. 

Mehmet Bekaroğlu tweeti!

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