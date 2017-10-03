Son Dakika Marmaray seferleri durdu ne zaman çalışacak

Son Dakika, Marmaray seferleri durdu. İstanbul'da 3 Ekim tarihinde Marmaray seferleri durduğu duyuruldu. Peki ne zaman çalışacak merak ediliyor. Marmaray seferlerinin teknik bir arıza sebebiyle durduğu öğrenildi. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre 3 ekim tarihinde saat 15.00 civarlarından sonra Marmaray seferleri gerçekleştirilemiyor. Hafta içi Marmaray'ı kulananların seferlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Marmaray seferlerinin tekrar aktif hale gelmesi için henüz saat bildirilmedi.

Sefer saatleri belli olur olmaz haber24.com'dan öğrenebilirsiniz. Marmaray saat 16.15 itibariyle kısmen açıldı.