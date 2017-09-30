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Son Dakika Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi sağlık durumu nasıl

Son Dakika milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi. Kenan Sofuoğlu sağlık durumu nasıl. Milli motosikletçinin kaza anı var mı. Talihsiz Sofuoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyor.

30 Eylül 2017 Cumartesi 22:20

Son Dakika milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi. Kenan Sofuoğlu sağlık durumu nasıl. Milli motosikletçinin kaza anı var mı. Talihsiz Sofuoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyor. 

Milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu Fransa'da kaza geçirdiği haberleri hayranlarını oldukça üzdü,  hastaneye kaldırılılan sofuoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyordu. Hastaneden gelen ilk açıklamalara göre Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında 3 kırık tespit edildi.

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu 2015 yılında 4 aylık oğlu Hamza'yı toğrağa vermişti. Oğlunun ölümüyle yıkılan şampiyon zor günler geçirmişti. Sofuoğlu'nun bu kaza sonrası Türkiye'ye getirileceği açıklandı!

Son Güncelleme: 30.09.2017 22:53
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