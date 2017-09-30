Son Dakika Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi sağlık durumu nasıl

Son Dakika milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi. Kenan Sofuoğlu sağlık durumu nasıl. Milli motosikletçinin kaza anı var mı. Talihsiz Sofuoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyor.