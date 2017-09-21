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Son Dakika Kadir Topbaş istifa mı etti

Son Dakika. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Topbaş istifa mı etti. CHP vekilin iddiasına göre Büyükşehir belediye başkanı Kadir Topbaş istifa ettiği iddia edildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 20:15
Son Dakika Kadir Topbaş istifa mı etti

İddia CHP İstanbul Millevekili Barış Yarkadaş’tan geldi.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine ‘istifa ettiği’ni açıkladı” dedi.

“ERDOĞAN: BAŞKAN BEKLESİN”

“Topbaş’ın bu açıklaması sonrası, konunun AKP Gnl. Başk. Erdoğan’a iletildiği; Erdoğan’ın ‘Başkan beklesin’ talimatını verdiği öğrenildi” diyen Yarkadaş, “Topbaş bunun üzerine yakın çevresine ‘5 EKİM’e kadar bekleyeceğim’ dedi. Gözler şimdi 5 Ekim’e çevrildi. AKP’deki rant kavgası sürecek..” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 21.09.2017 20:25
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