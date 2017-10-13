Galeriler Videolar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106226
ALTIN
151.745
DOLAR
3.6240
STERLİN
4.8274
EURO
4.2907
Ak Parti'den resmi açıklama geldi ! OHAL uzatılıyor mu ?
Ak Parti'den resmi açıklama geldi...
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı'na 5 Soru Sordu!
Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı'na 5...
Elazığ'da vahşet ! Kızının boğazını kesti
Elazığ'da vahşet ! Kızının boğazını...
Kadını vagona itip, cüzdanını çaldılar!
Kadını vagona itip, cüzdanını çaldılar!
Aziz Yıldırım'ın seçim bombası Arda Turan mı ?
Aziz Yıldırım'ın seçim bombası Arda...

Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var

Son Dakika İstanbul'da okula pompalı saldırı. 13 ekim tarihinde gerçekleşen olayın terör olayı olup olmadığı araştırılıyor. Ancak ilk gelen bilgiler oldukça kötü. Ölü ve yaralılar var.

13 Ekim 2017 Cuma 17:41
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var

İstanbul'da kan donduran olay. İstanbul Pendik'te kimliği belirsiz bir kişi okula ateş açtı. İlk belirlemelere göre 1 öğrenci öldü 5 kişi yaralandı. İlk gelen bilgilere göre aşk acısı densede sosyal medyada saldırıyı gerçekleştiren kişinin Suriyeli olabileceği konuşuluyor. 

Olay yerine bir kaleştikof marka silahlı gelen saldırgan 6 öğrenciye ateş açtı. Silahlı saldırıda H.P. ile erkek öğrenciler D.M. A.K. , B.K. ve C.y. yaralandı. Yaralanan H.P. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten kaçarken Pendik Ticaret Meslek lisesine girerek olay yerinde bileklerini keserek intihara kalkışan haini poliler yakaladı.

Ayrıntılar gelmeye devam ettikçe sizlere vereceğiz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Rezalet! Trafik kazasında ölen Aleyna'ya cenaze aracında tecavüz görüntüleri
Rezalet! Trafik kazasında ölen Aleyna'ya cenaze aracında tecavüz görüntüleri
Facebook çöktü 11 Ekim ne zaman gelecek
Facebook çöktü 11 Ekim ne zaman gelecek
Son Dakika Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e silahlı saldırı öldü mü?
Son Dakika Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e silahlı saldırı öldü mü?
Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Ekim Gürkan ve Kaan nerede öldü mü
Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Ekim Gürkan ve Kaan nerede öldü mü
Dolar ne kadar? 9 Ekim Dolar kuru 3.80 oldu yükseliş sürecek mi
Dolar ne kadar? 9 Ekim Dolar kuru 3.80 oldu yükseliş sürecek mi
Burak Boz kimdir? Aleyna Tilki mesajları
Burak Boz kimdir? Aleyna Tilki mesajları
Hitit dilini çözen Çek dilbilimci Bedrich Hrozny'nin çözmeyi başardığı ilk cümlede ne yazıyordu?
Hitit dilini çözen Çek dilbilimci Bedrich Hrozny'nin çözmeyi başardığı ilk cümlede ne yazıyordu?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim