Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var

İstanbul'da kan donduran olay. İstanbul Pendik'te kimliği belirsiz bir kişi okula ateş açtı. İlk belirlemelere göre 1 öğrenci öldü 5 kişi yaralandı. İlk gelen bilgilere göre aşk acısı densede sosyal medyada saldırıyı gerçekleştiren kişinin Suriyeli olabileceği konuşuluyor.

Olay yerine bir kaleştikof marka silahlı gelen saldırgan 6 öğrenciye ateş açtı. Silahlı saldırıda H.P. ile erkek öğrenciler D.M. A.K. , B.K. ve C.y. yaralandı. Yaralanan H.P. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten kaçarken Pendik Ticaret Meslek lisesine girerek olay yerinde bileklerini keserek intihara kalkışan haini poliler yakaladı.

Ayrıntılar gelmeye devam ettikçe sizlere vereceğiz.