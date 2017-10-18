Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika Deniz Baykal vefat etti. İlk olarak Emre Tilev'in beyin ölümü gerçekleştiğini duyurdukdan sonra Habertürk yazarı Sevilay Yılman Deniz Baykal'ın vefat ettiğini duyurdu.

Deniz Baykal öldü mü?

İlk olarak Emre Tilev'in; Sevgili dostlar sevgili canlar bilmediğim ve üzerinde araştırma yapmadığım hiçbir şey yazmam bir yerlerde görmemeniz yanlış anlamına gelmez. Bana gelen bilgi Cumhuriyet halk Partisinin ve benim çok değer verdiğim sevgili Deniz Baykal için aldığım haber beyin ölümü gerçekleşti" yazması ardından sosyal medya sallanmıştı. Deniz Baykal'ın beyin ölümü ilk duyuran Emre Tilev'den sonra Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal vefat etmiştir diye duyurdu.