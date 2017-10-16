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Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu

Son Dakika Deniz Baykal yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medyada yer alan Deniz Baykal öldü haberleri doğru mu. İşte yoğun bakımda yatmakta olan DEniz Baykal'ın son sağlık durumu.

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:15
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu

CHP eski Genel Başkanı ve şu anda Antalya Milletvekili olan Deniz Baykal kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan Baykal'ın yaşı 79 olduğu biliniyor. İbni Sina Hastane'sinde kaldırılan Baykal'ın sağlık durumu merak ediliyor.

Deniz Baykal'ın son sağlık durumu

Hastanede baykal'ın üst solunum yolları enfeksiyonu teşhisi konulduğu öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamalarda bir damarında pıhtı teşhis edildi denilerek tedavisine başlandığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği açıklaması yapıldı.

Deniz Baykal öldü mü?

Sosyal medyada bir çok hesap Baykal'ın öldüğünü dair haberler ve paylaşımlar yapılıyor. Baykal'ın sağlık durumunun iyi gittiği hastaneden alınan bilgiler arasında. Bu tür haberlere itibar etmeyin.

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