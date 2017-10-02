Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'in istifasını istedi

Kanal D'den son dakika gelişmesi. Recep Tayyip ERdoğan'ın Kanal D haberin haberine göre, Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir belediye başkanlarının istifasını istedi. Kanal D ekranlarında Perde Arkasında konuşan Ahmet Hakan'ın editörü, Melih Gökçek başta olmak üzere bir çok Belediye başkanının istifasını istedi.

Erdoğan'ın bizzat bu isimlerden istifa istediğini söyledi. Şubat ayına kadar istifa etmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, il kongreleri için mülakatlar yaptığı açıklandı. Erdoğan'ın başta Melih Gökçek'in istifasını yakın bir zamanda istediğini duyurdu.

İstifa etmelerini istediği isimler kimler?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı; Recep ALTEPE,

Balıkesir Büyükşehir Belediye Ahmet Edip Uğur,

Uşak Belediye başkanı Av.Nurullah Cahan,

Niğde Belediye başkanı Faruk Akdoğan,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,

Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver