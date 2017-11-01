Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti

Son Dakika Cem Korkmaz intihar etti. Bir dönem OHA Diyorum kanalıyla adından sıkça söz ettiren, Recep İvedik serisinin de unutulmaz ismi Cem Korkmaz intihar ederek hayatını kaybetti.

Oha Diyorum kanalında merhaba ben Cem diyerek binlerce seveni bulunan Cem Korkmaz intihar ederek yaşamına son verdi. Sosyal medyada bir çok ünlü isim öldürülmüştü. Ancak olayı Cem Yılmaz'ın kardeşi Can Yılmaz "Sevgili Muhittin abimizin oğlu Cem Korkmaz’ın intihar haberi maalesef doğru. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum." diyerek doğrulamış oldu. Ailesinin yakın olduğu bilinene Korkmaz ve Yılmaz aileleri oldukça üzgün.

Can Yılmaz doğruladı!