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Son Dakika Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş istifa açıklaması

Son Dakika.. Başbakan Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş'ın istifa etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Başbakan Kadir Topbaş bugün açıklama yapacak dedi.

22 Eylül 2017 Cuma 13:46
Son Dakika Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş istifa açıklaması

Son Dakika.. Başbakan Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş'ın istifa etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Başbakan Kadir Topbaş bugün açıklama yapacak dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Topbaş'ın dün akşam istifa ettiği kulislerde konuşulmaya başlamıştı. Ak Partililer tarafından kabul edilen imar projesini veto etmesine rağmen onaylanması sonrası Kadir Topbaş'ın dün istifa ettiği konuşuldu. Bugün Cuma çıkışı Binali Yıldırım'a bu soru soruldu. 

Bugün açıklama yapacak!

Başbakan Yıldırım, Türk iş ile görüşmesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kadir Topbaş istifa etti mi sorusuna "Bu konuda bugün içinde Kadir bey bir açıklama yapacak" cevabını verdi. 

Bu açıklamalar sonrası Yıldırım, böyle bir şey yok demediği için Topbaş'ın istifa etmesi kesinleşti. 

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