Son Dakika Aydın'da Patlama ölü ve yaralı var mı

Son Dakika Aydın'da patlama meydana geldi. 2 Ekim 2017 tarihinde Aydın'da meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Peki patlamada ölü ve yaralı var mı patlama neden çıktı.