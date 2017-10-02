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Son Dakika Aydın'da Patlama ölü ve yaralı var mı

Son Dakika Aydın'da patlama meydana geldi. 2 Ekim 2017 tarihinde Aydın'da meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Peki patlamada ölü ve yaralı var mı patlama neden çıktı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 16:26
Son Dakika Aydın'da Patlama ölü ve yaralı var mı

Son Dakika Aydın Söke'de patlama meydana geldi. Patlamanın neden olduğu araştırılıyor. Fabrika'da meydana gelen patlama sonrası olayda 3 kişi yaralandı, 1 kişi halen aranıyor.

2 Ekim tarihinde Söke-Milas'ta 15.00 sıralarında yağ kazanında patlama meydana geldi. Patlama sırasında Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aydın itfaiyesi ve çok sayıda ambulans olay yerinde hazır bulundu. 

Patlama sonucu ağır yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerindce hastaneye sevk edildi. Patlama sonrası fabrikada büyük maddi hasar oluştu. Ekipler sebebini araştırıyor.

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