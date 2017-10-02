Son Dakika Aydın'da Patlama ölü ve yaralı var mı

Son Dakika Aydın Söke'de patlama meydana geldi. Patlamanın neden olduğu araştırılıyor. Fabrika'da meydana gelen patlama sonrası olayda 3 kişi yaralandı, 1 kişi halen aranıyor.
2 Ekim tarihinde Söke-Milas'ta 15.00 sıralarında yağ kazanında patlama meydana geldi. Patlama sırasında Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aydın itfaiyesi ve çok sayıda ambulans olay yerinde hazır bulundu.
Patlama sonucu ağır yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerindce hastaneye sevk edildi. Patlama sonrası fabrikada büyük maddi hasar oluştu. Ekipler sebebini araştırıyor.