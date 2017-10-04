Son Dakika 6 Ekim 2017 Okullar tatil mi? Resmi açıklama

Bugün yayınlanan 6 Ekim Cuma günü Okullar tatil olacak açıklamaları sonrası sosyal medyada hızlı yayılan Okullar Tatil açıklamasına Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre 6 Ekim Cuma günü Okullar var mı yok mu tartışması son bulmuş oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü resmi açıklaması!

6 Ekim'de okullar tatil oluyor açıklamaları sonrası kurumumuzca bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafınca bu soruya cevap veriyoruz. Buna göre 6 Ekim'de Okullar tatil değil, tüm kademelerde eğitim ve öğretim devam edeceği duyuruldu.

Geçen Yıllarda Tatil edilmişti!

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğü ara ara tatil kararları vermektedir. Ancak bu sene tatillerin çok olması sebebiyle tatil verilmediği resmi olarak açıklandı. Sosyal medyada yazanlara inananlar çok olmuş. MEB tarafından resmi olarak Okulların tatil olmayacağı açıklandı.