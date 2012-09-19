Son 8 yılın en kötü Kayserispor’u









AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ligde aralıklarla 18 sezon mücadele eden ve 9 sezondur aralıksız ligde yer alan Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ligin ilk 4 haftasında 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak, 2004-2005 sezonunun ardından en kötü başlangıcını yapmış oldu.





Ligin ilk haftasında sahasında Bursaspor 'a 1-0 yenilen Kayserispor, ikinci haftada deplasmanda Medical Park Antalyaspor 'a 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Ligin 3. haftasında ise lige tarihinde ilk kez bu yıl yükselen Akhisar Beledisespor ile taraftarının önünde 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, dördüncü haftada da deplasmanda Karadeniz temsilcisi Orduspor'a 80 dakika boyunca 10 kişi oynadığı maçta 3-2 mağlup oldu.





Kayserispor geride kalan 4 lig maçında rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerinden birini Akhisar Belediyesporlu Sertan kendi kalesine atarken, Orduspor karşısında da Bisesvar ve Bobo kaydetti. Kayseri temsilcisi, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.





Sarı-Kırmızılar, bir alt ligden çıktığı 2004-2005 sezonunda da ilk 4 haftada 1 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştı. Kayserispor o sezon ilk maçta evinde Trabzonspor'a 3-0, ikinci hafta deplasmanda Diyarbakırspor'a 2-1, dördüncü hafta sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmiş, üçüncü haftada da konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.



