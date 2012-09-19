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Son 8 yılın en kötü Kayserispor’u

Kayserispor, ligin ilk 4 haftasında aldığı sonuçlarla son 8 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

19 Eylül 2012 Çarşamba 12:15
Son 8 yılın en kötü Kayserispor’u

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ilk 4 haftasında aldığı sonuçlarla son 8 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ligde aralıklarla 18 sezon mücadele eden ve 9 sezondur aralıksız ligde yer alan Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ligin ilk 4 haftasında 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak, 2004-2005 sezonunun ardından en kötü başlangıcını yapmış oldu.

Ligin ilk haftasında sahasında Bursaspor'a 1-0 yenilen Kayserispor, ikinci haftada deplasmanda Medical Park Antalyaspor'a 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Ligin 3. haftasında ise lige tarihinde ilk kez bu yıl yükselen Akhisar Beledisespor ile taraftarının önünde 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, dördüncü haftada da deplasmanda Karadeniz temsilcisi Orduspor'a 80 dakika boyunca 10 kişi oynadığı maçta 3-2 mağlup oldu.

Kayserispor geride kalan 4 lig maçında rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerinden birini Akhisar Belediyesporlu Sertan kendi kalesine atarken,  Orduspor karşısında da Bisesvar ve Bobo kaydetti. Kayseri temsilcisi, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Sarı-Kırmızılar, bir alt ligden çıktığı 2004-2005 sezonunda da ilk 4 haftada 1 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştı. Kayserispor o sezon ilk maçta evinde Trabzonspor'a 3-0, ikinci hafta deplasmanda Diyarbakırspor'a 2-1, dördüncü hafta sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmiş, üçüncü haftada da konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kayserispor ligin 5. haftasında konuk edeceği Eskişehirspor'u mağlup ederek, kötü gidişe dur demek istiyor.
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