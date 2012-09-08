Sokaktan 852 bomba toplandı

Sabah erken saatlerden itibaren Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü tarafından el bombalarının fotoğraflarının bulunduğu broşürler halka dağıtılarak uyarıldı. Aynı bildiriler toplu taşıma araçları ve kalabalık alanlara da asılarak halkın bilgilendirilmesi sağlandı. Cuma hutbesinde de vatandaşlar etraftaki el bombalarına karşı uyarıldı.



Lütfen dikkat: Bomba var, sakın dokunmayın



Polisin halkın yoğun bulunduğu cami ve kahvelere astığı 'Lütfen Dikkat' başlıklı broşürde üç tip el bombasının fotoğrafı yer alıyor. Broşürde vatandaşın yapması gerekenler şöyle sıralanıyor: "Kesinlikle hareket ettirmeyin. Hemen oradan uzaklaşın ve kimseyi yaklaştırmayın. Derhal 155 polis imdat hattını arayarak karşılaştığınız cisimle ilgili ihbarda bulunun." Broşür dağıtan polis, özellikle anne babaların çocukları patlayıcı maddelere karşı uyarmasını istiyor.



Başbakanlık'tan 500 bin lira tamirat desteği



Öte yandan Kocatepe sırtlarına kurulu kışlanın hemen eteklerinde yer alan, merkeze bağlı 3 bin 500 nüfuslu Ataköy Mahallesi sakinleri, patlamayla birlikte fırlayan kayaların çökerttiği çatılarını onarmaya başladı. Afyonkarahisar Valiliği, patlamadan etkilenen Ataköy Mahallesi ve hemen yakındaki Kışlacık Köyü'nde henüz hasar tespit çalışmasını başlatmadı. Ataköy'de vatandaşlar muhtarlığın hoparlörlerinden sürekli olarak patlamamış mühimmat konusunda dikkatli olmaları için uyarılırken, hasar tespit çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı ilan edildi. Vali Balkanoğlu, "Bölgede hasar gören evler ile ilgli Başbakanımızın talimatıyla valiliğimiz emrine şimdilik 500 bin lira istemiştik, o para gönderildi. İhtiyaç halinde ucu açık" dedi